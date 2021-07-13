13 Июля 2021
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рабочий, медь, производство, металлургия (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Два миллиона тонн черновой меди отгружено потребителям коллективом Медногорского МСК (входит в УГМК)

Медногорский МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) накануне профессионального праздника Дня металлурга, который будут отмечать в стране 18 июля, отгрузил потребителям двухмиллионную тонну черновой меди со дня своего основания, сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК.

плавка, металлургия, медь, металл(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Медно-серный комбинат – это градообразующее предприятие города Медногорска (Оренбургская область). ММСК считается первенцем цветной металлургии Восточного Оренбуржья, история которого начинается с февраля 1939 года, когда в трех ватержакетных печах медеплавильного завода были получены первые 15 тонн штейна и 22 тонны серы. Этому предшествовало освоение Блявинского месторождения медного колчедана с высоким содержанием меди до 4 %, а также золота и серебра.

медногорский комбинат, медь, угмк, ммск(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

После вхождения ММСК в состав Уральской горно-металлургической компании производство комбинат сделал значительный шаг вперед в наращивании производства. За последние пять лет производство основной продукции выросло с 40283 тонн до 55617 тонн за один календарный год.

рабочий, медь, производство, металлургия(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

"Юбилейный выпуск черновой меди на комбинате – это копилка в основу экономики нашего региона и города, и что немаловажно, рабочие места. К тому же: налоги, благотворительность, активная социальная политика металлургического предприятия, и подтверждение верных управленческих решений на техническое перевооружение медно-серного комбината", - говорит генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

медногорский комбинат, угмк, ммск, скульптура, рабочий, металлург(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

По итогам работы за 2020 год Медногорский МСК уплатил рекордную сумму налогов в бюджеты всех уровней в размере 1,4 млрд рублей (184% к уровню 2019 года).

медногорский комбинат, медь, угмк, ммск(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

В Оренбургской области, помимо Медногорского медно-серного комбината, работают еще несколько предприятий, входящих в структуру УГМК. Это ПАО «Гайский ГОК», (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО «Оренбургский радиатор» (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

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Теги: угмк, черновая медь, ммск, день металлурга



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