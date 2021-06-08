В Тобольске женщина выбрасывала котят с пятого этажа

В Тобольске женщина выкидывала котят с балкона пятого этажа дома по ул. Радищева, 21. Видеозапись произошедшего сделал случайный прохожий, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заснял двух выброшенных животных. На кадрах, которые мы не можем опубликовать из этических соображений, видно, что котята - уже довольно большие, с открывшимися глазами. Они лежали неподвижно. Мужчина заметил, что "они еще дышат" - выжили они или нет неизвестно. По словам очевидца, их было больше, остальных женщина просто "не успела выбросить".

Мужчина вступил с женщиной в диалог и попытался выяснить причину ее поступка, однако вразумительного ответа не получил. Женщина заявила, что "не считает это преступлением" и что "не хотела" выкидывать котят.

"Она пьяная"? - резюмирует автор видеоролика. Также он сообщил, что вызвал полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили факт обращения в полицию. Участковый уполномоченный проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что лицо, осужденное по статье "Жестокое обращение с животными" наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.