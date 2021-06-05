06 Июня 2021
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Владимир Путин открывает памятник Александру III в Гатчине. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Конфуз: На памятнике Александру III в Гатчине орден Андрея Первозванного заменили шестиконечной звездой

Конфуз случился со свежеоткрытым памятником императору Александру III в Гатчине.

Пользователи сети заметили, что на мундире императора присутствует некая шестиконечная звезда. Вероятно, это изображение ордена Андрея Первозванного, кавалером которого являлся Александр.

"А что за звезда на груди нового памятника Александру Третьему в Гатчине? Звезда ордена Андрея Первозванного 8-лучевая, а там 6-лучевая.... Новый Калашников?....", - написал в своем Telegram-канале главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Владимир Путин открывает памятник Александру III в Гатчине.(2021)|Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

История с памятником Калашникову знатно подпортила имидж Российскому военно-историческому общество (РВИО) в 2017 году. Тогда организация выступила заказчиком скульптуры, на которой внимательные граждане обнаружили схему немецкой винтовки. Эту часть монумента потом демонтировали.

Отметим, что за "Александра III" в Гатчине тоже отвечает РВИО (совместно с РИО и Гатчинским музеем-заповедником, на открытии памятника присутствовал, например, поборник исторических точностей Владимир Мединский), а создавался монумент на деньги нацпроекта "Культура".

Владимир Путин, открывавший сегодня памятник, восхитился работой скульпторов: "Супер! Скала! И человек-скала, и по делам своим".

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Теги: александр III, владимир путин, рвио, владимир мединский



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