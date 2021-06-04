04 Июня 2021
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Администрация города Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Нижнего Тагила объяснили перенос реконструкции Привокзальной площади

В Нижнем Тагиле перенесли реконструкцию Привокзальной площади. Она состоится в следующем году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас проект капитального ремонта находится на государственной экспертизе. К 11 июня он должен получить положительное заключение, после чего "Служба заказчика городского хозяйства" будет готова объявить конкурс на выполнение работ. По оценке специалистов, для проведения столь масштабного ремонта в Нижнем Тагиле потребуется ввести ограничения движения транспорта.

Как напомнил глава города Владислав Пинаев, сейчас перекрыт мост на улице Циолковского, в связи с чем возникли затруднения при перемещении общественного и личного транспорта.

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Капремонт Привокзальной площади в этом году создаст транспортные проблемы, кроме того, в Нижнем Тагиле ведется большое количество ремонтов автомобильных дорог, благоустраиваются общественные и дворовые территории. Загрузка наших подрядчиков на объектах программы "Формирование комфортной городской среды" и БКАД очень высока, поэтому считаю, что необходимо перенести срок реализации данного проекта на 2022 год. Затем за один год сделать реконструкцию Привокзальной площади и установить стелу. Мне кажется, в сегодняшней ситуации это разумное решение", - подвел итог мэр.

Напомним, что благоустройство планируется провести в границах улиц Ленина, Заводская и проспекта Строителей, включая улицу Товарный двор. Старые конструкции нужно будет демонтировать, а доминантой обновленного пространства должна стать стела "Нижний Тагил – город трудовой доблести".

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Теги: Привокзальная площадь, Пинаев, Нижний Тагил



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