Зоопарк Екатеринбурга открывает пункт вакцинации от COVID-19

Екатеринбургский зоопарк открывает пункт вакцинации от коронавируса, в котором каждый посетитель старше 18 лет может поставить прививку. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, пункт будет работать по субботам (начиная с этой) весь июнь с 11.00 до 15.00.

Найти место для вакцинации просто - оно расположится слева от главного входа, за вольерами тигров, в помещении "Кинолекторий". Предварительная запись не требуется, достаточно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Более того, каждому, кто пройдет вакцинацию зоопарк вручает пригласительный на бесплатное посещение зоопарка на взрослого и ребенка. Он действителен все три недели, что позволит прийти пройти вакцинацию вторым компонентом, не тратя деньги на билет. Пригласительный можно использовать и в любой другой день до конца года, а второй компонент поставить в поликлинике ЦГКБ №1 (ул. Декабристов, 15Б) также без предварительной записи.