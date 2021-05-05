На территории Завода Шпагина в Перми создадут социокультурный кластер

Правительство Пермского края сегодня провело выездное заседание на территории Завода Шпагина в столице региона. Предполагается, что через несколько лет здесь появится социокультурное пространство.

"В рамках 300-летия Перми на площадке Завода Шпагина завершится преобразование историко-культурного кластера. Планируем разместить в шаговой доступности сразу несколько значимых для всего Прикамья культурных объектов: Пермскую художественную галерею, новую сцену Пермского театра оперы и балеты им. П.И.Чайковского, а также краеведческий музей и Союзмультпарк. Важная часть этого проекта – благоустроенная и комфортная территория, которая сама по себе сможет служить точкой притяжения для жителей и туристов", - рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, разработка проекта и работы по благоустройству будут проводиться с учетом того, что на территории Завода Шпагина располагаются памятники заводской архитектуры XIX века, выступы горных пород Пермского периода, а также ярко выражен рельеф местности.

Общая площадь благоустраиваемого земельного участка 89,3 кв. метра. Техзадание предполагает, что здесь возникнут входная площадь, дворик стрит-арта, театральный и музейный дворики, центральная аллея, зона арт-объектов, городская площадь, центральная поляна со сценой, детская палеонтологическая площадка, сад реликтовых растений, тропа Мурчисона, пешеходные дорожки и спуски.

Планируется, что главный упор в проектировании будет сделан на решение проблемы ливнестоков и талых вод не традиционными инженерными способами, а больше ландшафтными решениями: игрой высот в мощении, созданием карманов для сбора воды, плоскостями поглощения, так называемыми "дождевыми садами".

Планируется, что конкурсные процедуры по определению подрядчика для благоустройства территории пройдут в мае-июне текущего года. Начало строительно-монтажных работ ожидается не позднее сентября 2023 года.

Губернатор обратил внимание краевого правительства и главы Перми Алексея Демкина на необходимость проработки проекта по продлению набережной от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов. Это позволит открыть для жителей края новые места отдыха у реки Кама и обустроить остановки по пути следования маршрута детской железной дороги. Ожидается, что после реконструкции ежегодно набережную будут посещать порядка 1 млн человек.