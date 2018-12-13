Правительство Прикамья ищет работу для сокращенных сотрудников "Ремпутьмаша"

На Пермском мотовозоремонтном заводе "Ремпутьмаш" начнет работу специалист центра занятости. К таком решению пришло министерство социального развития Пермского края. Накануне министр Павел Фокин встретился с руководством предприятия и обсудил трудоустройство сокращенных сотрудников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, основная площадка предприятия - завод им. Шпагина у набережной Камы станет частью "культурного кластера". Производство переехало в Верещагино, но 158 человек лишились рабочих мест. Треть их них - люди пенсионного и предпенсионного возраста. Ситуация с трудоустройством находится на особом контроле у краевых властей, заявил Фокин: "Сотрудникам будут предлагаться вакансии с учетом их интересов".

В центре занятости уточнили, что для 148 высвобождаемых работников имеются вакансии. Для нескольких человек, ввиду уникальности заявленной профессии, на сегодняшний день нет вакансий,им предложено пройти переподготовку.