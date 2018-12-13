13 Декабря 2018
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Правительство Прикамья ищет работу для сокращенных сотрудников "Ремпутьмаша"

На Пермском мотовозоремонтном заводе "Ремпутьмаш" начнет работу специалист центра занятости. К таком решению пришло министерство социального развития Пермского края. Накануне министр Павел Фокин встретился с руководством предприятия и обсудил трудоустройство сокращенных сотрудников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

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Напомним, основная площадка предприятия - завод им. Шпагина у набережной Камы станет частью "культурного кластера". Производство переехало в Верещагино, но 158 человек лишились рабочих мест. Треть их них - люди пенсионного и предпенсионного возраста. Ситуация с трудоустройством находится на особом контроле у краевых властей, заявил Фокин: "Сотрудникам будут предлагаться вакансии с учетом их интересов".

мотовозоремонтный завод Шпагина, Пермь(2018)|Фото: Накануне.RU

В центре занятости уточнили, что для 148 высвобождаемых работников имеются вакансии. Для нескольких человек, ввиду уникальности заявленной профессии, на сегодняшний день нет вакансий,им предложено пройти переподготовку.

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Правительство Прикамья ищет работу для сокращенных сотрудников "Ремпутьмаша"

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Теги: Ремпутьмаш, завод Шпагина, культурный кластер



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