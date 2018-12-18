Концепция развития территории завода им. Шпагина представлена на Совете по культуре Прикамья

Архитектор, член союза немецких архитекторов (BDA), руководитель бюро SPEECH Сергей Чобан представил на Совете по культуре архитектурную концепцию развития культурно-рекреационного пространства завода им. Шпагина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Он рассказал, где и как на территории бывшего завода разместятся музеи и какие общественные зоны будут предусмотрены для туристов и жителей города, а также о том, как будет организовано пространство в устье Егошихи. По словам архитектора, общественное пространство на территории завода им. Шпагина можно и нужно создавать.

"Многие российские и европейские города показали, что концентрация в одном месте нескольких музейных функций в сочетании с крупными общественными пространствами, в сочетании с функцией проведения свободного времени является очень интересной концепцией", - заявил Сергей Чобан, отметив, что "Пермь движется по пути европейских мегаполисов".

По словам архитектора, высвобождение заводских пространств тесно связано с их сохранением, поскольку на территории завода располагаются объекты культурного наследия, о которых важно позаботиться. Сочетание близости территории к центру и определенной автономии, соединение функций общественного транспорта и пешеходной проницаемости, условия для жизни и работы горожан как в летнее, так и в зимнее время года - все это важные условия для развития территории. Архитектор подчеркнул, что для Перми важно реализовать этот проект с максимальной пользой и отдачей для города и его жителей.

Концепцию развития пространства бывшего завода поддержали участники совета - художественный руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов, руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм, директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.

Значимость проекта для края отметил и губернатор Максим Решетников. Он подчеркнул, что в развитие площадки вложено много сил и энергии. Заводу дана вторая жизнь - здесь проводятся мероприятия для жителей. Напомним, на заводе уже состоялись мероприятия Дягилевского фестиваля, Молодежный форум, благотворительные акции, а уже в этом месяце станет площадкой для проведения рождественской ярмарки.

Как сообщало Накануне.RU, в конце 2017 года площадка завода была передана в собственность края. Сумма контракта составила 445 млн руб. Общая площадь заводского пространства составляет 32 тыс. кв м., из которых 22 тыс. – объекты культурного наследия. К 300-летию Перми власти планируют создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы. В зданиях завода "Ремпутьмаш" будет создан культурный кластер. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 г.

Напомним, что общая площадь территории составляет 84 тысячи кв.м., 32 тыс. – заводские корпуса, из которых 22 тысяч – объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей – создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами.