"Мы обязаны говорить и помнить!" В Москве почтили память жертв "Одесской Хатыни"

Сегодня в Александровском саду в Москве почтили память одесситов, которые семь лет назад погибли в Доме профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе произошла ужасная трагедия, тогда заживо сгорели 42 человека и 6 стали жертвами уличных столкновений, вина их заключалась лишь в том, что они выступали за союз с русским народом. Виновные в этом страшном преступлении так и не были наказаны.

Сегодня в столице России прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и стеле города-героя Одессы. В седьмую годовщину трагедии на акцию памяти вышли сторонники ПАРТИИ ДЕЛА и представители Организационного комитета протестных акций. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ПАРТИИ ДЕЛА.

"Сегодня на акции мы показали, что истинная Россия гораздо шире, чем нынешняя Российская Федерация, что русские Новороссии — в наших сердцах. Это один с нами народ, и мы не признаем раздела великой России в 1991 году. Мы говорим, что русский народ триедин и состоит из великороссов, малороссов-украинцев и белорусов. И если об этом молчит государство, то обязаны сказать представители общества", — отметил писатель-футуролог, член федсовета ПАРТИИ ДЕЛА Максим Калашников.

По его словам, Кремль в 2014 году решил, что Симферополь и Севастополь — это Россия, а город-герой Одесса — нет, в результате Россия получила очаг войны на своей западной границе.

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер полагает, что 2 мая может стать новым Днем борьбы против фашизма: "Для того чтобы больше не допустить подобную трагедию, необходимо стремиться к справедливости, а не обличать другого человека за его цвет кожи или национальность, как это случилось на Украине".

Эксперт центра Военно-политической журналистики, член генсовета ПАРТИИ ДЕЛА Владимир Орлов отмечает, что Кремль даже не ввел санкции против Украины за гибель русских одесситов и другие "ритуальные политические убийства" сторонников сближения с Россией.

После возложения цветов состоялся круглой стол, участники которого в принятой резолюции призвали дать гражданство РФ и обустроить всех, кто бежал в Россию из Одессы и других городов Украины от расправ со стороны нового политического режима.

Напомним, что расправу 2 мая 2014 года теперь называют "Одесской Хатынью" – по аналогии с белорусской деревней, сожженной в 1943 году в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. В соответствии с принципом коллективного наказания 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам. Заблокированными в одесском Доме профсоюзов оказались сотни человек, многие из которых пострадали и пропали без вести, 48 человек погибли.