08 Апреля 2021
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Происшествия Сибирский ФО
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Жителя Красноярска подозревают в нападении с ножом на 9-летнего ребенка

В отношении 46-летнего жителя Красонярска возбуждено уголовное дело по факту ранения 9-летнего мальчика ножом. Ребенка доставили в реанимацию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, инцидент произошел на в одном из домов по ул. Молокова краевого центра. Пострадавший пришел к другу и заглянул в приоткрытую дверь квартиры, где находился подозреваемый в сильном алкогольном опьянении. Мужчина схватил мальчика, намереваясь затащить внутрь квартиры, из-за чего ребенок начал сопротивляться и громко звать на помощь. Тогда мужчина и ударил пострадавшего в шею ножом.

До приезда полиции и Росгвардии нападавшего удерживал сосед. Ребенка сразу госпитализировали: сейчас его жизни ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).  Подозреваемый признал свою вину.

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Жителя Красноярска подозревают в нападении с ножом на 9-летнего ребенка

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Теги: Красноярск, нож, покушение на убийство, ребенок



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