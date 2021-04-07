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&quot;Терминатор-2&quot;, выставка, УВЗ, ADEX 2014 (2014) | Фото: uvz.ru

Учения с БМПТ "Терминатор-2" пройдут в Чебаркуле

Экспериментальные учения с использованием новых образцов российского вооружения, среди которых боевая машина поддержки танков "Терминатор-2", пройдут в июне на полигоне в Чебаркуле.

Как сообщил начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков, на этих учениях "будут рассмотрены и вопросы тактики их применения совместно с танковыми подразделениями и на отдельных направлениях", сообщает "Красная звезда".

Напомним, в 2018 году "Терминатор-2" отправили на вооружение российской армии.

Российская боевая машина предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.

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Учения с БМПТ "Терминатор-2" пройдут в Чебаркуле

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Теги: учения, Терминатор-2, БМПТ



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