Учения с БМПТ "Терминатор-2" пройдут в Чебаркуле

Экспериментальные учения с использованием новых образцов российского вооружения, среди которых боевая машина поддержки танков "Терминатор-2", пройдут в июне на полигоне в Чебаркуле.

Как сообщил начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков, на этих учениях "будут рассмотрены и вопросы тактики их применения совместно с танковыми подразделениями и на отдельных направлениях", сообщает "Красная звезда".

Напомним, в 2018 году "Терминатор-2" отправили на вооружение российской армии.

Российская боевая машина предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.