Мэром Котласа стала кандидат, которого поддержала "Партия Дела"

Мэром Котласа Архангельской области стала кандидат Светлана Дейнеко, поддержку ей оказала "Партия Дела".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, сегодня на сессии Котласского городского Собрания депутатов были рассмотрены три кандидатуры, прошедшие отбор конкурсной комиссии. Большинством голосов депутатов Котласского городского собрания на пост главы Котласа избрана Светлана Дейнеко.

"Желаем Светлане Юрьевне запомниться сильным градоначальником и войти в историю Котласа человеком, вернувшим веру во власть. Уверены, что у вас всё получится! Котлас ждут позитивные изменения!" - сообщили в "Партии Дела".