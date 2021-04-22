22 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Правозащитнику Зыкову дали девять суток за организацию акции в поддержку Навального в Екатеринбурге

Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, правозащитных Сергей Зыков арестован на девять дней за организацию несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексей Навального, которая прошла накануне и стала одной из самых масштабных в стране. Об это сообщил адвокат Роман Качанов на своей странице в Facebook.

"В деле нет абсолютно никаких доказательств того, что Зыков организовал вчерашнюю акцию протеста. Все представленные полицаями "доказательства" по своей природе являются плодом их воспаленного воображения, не более.... Подробности того, почему я в этом убежден, - позже.... Ну и, естественно, вопреки правовой позиции ЕСПЧ, наказание Сергей Зыков стал отбывать сразу же, по не вступившему в силу постановлению. Будем биться дальше.....", – заявил адвокат.

По словам Качанова, завтра решение Верх-Исетского районного суда будет обжаловано в Свердловском областном суде.

Напомним, что Зыков был задержан на протестной акции в Екатеринбурге 21 апреля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального омбудсмена, из опубликованных в СМИ материалов заметно необоснованное применение силы к нему со стороны полицейских. Ситуацию прокомментировали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

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Правозащитнику Зыкову дали девять суток за организацию акции в поддержку Навального в Екатеринбурге

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Теги: Зыков, суд, Екатеринбург. акция, Навальный



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