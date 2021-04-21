21 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
конкурс, сад памяти, (2021) | Фото: РМК

Победитель конкурса рисунков акции "Сад памяти" поедет в Брест

В России продолжается реализация масштабной международной инициативы, цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Юные волонтёры акции могут вместе с родителями увековечить подвиг героя своей семьи, а также принять участие в специальном конкурсе "Сад памяти глазами детей", сообщили в пресс-службе РМК.

Год назад, в условиях пандемии, решено было поддержать акцию в соцсетях. Родители рисовали деревья вместе со своими детьми. В результате появились 40 тысяч рисунков и поделок с пометкой #СадПамятиДома. Лучшие работы были отмечены небольшими памятными призами.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны конкурс поддержал генеральный партнёр акции "Русская медная компания". Теперь участники будут бороться за главный приз от РМК – туристическую поездку в город Брест (Республика Беларусь) на всю семью.

конкурс, сад памяти,(2021)|Фото: РМК

"Мы благодарны нашим партнёрам за поддержку. Уверены, поездка в Брест и посещение Брестской крепости, тем более в эту особую дату, станет для победителя конкурса и всей его семьи замечательной возможностью узнать о событиях того времени чуть больше, приобщиться к истории, подвигу, который совершили наши герои. Кроме того, у победителя будет почётное право посадить дерево в память о павших под стенами крепости", – отмечают в Оргкомитете международной акции.

Знаковое мероприятие у Брестской крепости запланировано 22 июня. Оно станет финалом акции "Сад памяти" 2021 года. О проведении высадки деревьев на территории крепости-героя год назад договорились Президент РФ Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время акции "Сад памяти" подо Ржевом. Там главы государств высадили деревья у Ржевского мемориала Советскому солдату.

Принять участие в конкурсе просто: нужно разместить рисунок на карте садпамяти2021.рф и поддержите акцию в социальных сетях фотографией своего рисунка, историей семьи и хэштегом #СадПамятиДома. Работы принимаются до 1 июня. Отметим, что каждый участник получает онлайн-сертификат с именем своего героя.

конкурс, сад памяти,(2021)|Фото: РМК

"Очень важно рассказывать подрастающему поколению о Великой Отечественной войне, привлекать детей и школьников к общению с ветеранами. Конкурс детских рисунков помогает решить обе задачи, – отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. – Этот проект даёт возможность не просто провести семейный вечер за совместным творчеством, но и рассказать детям об истории нашей страны, о подвигах дедов и прадедов, которые подарили нам мирное небо над головой".

Как генеральный партнёр акции "Сад памяти", РМК присоединится к акции в регионах присутствия предприятий компании. Старт высадкам деревьев даст 7 мая мероприятие в городском бору Челябинска. Для участия в нём необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции садпамяти2021.рф.

конкурс, сад памяти,(2021)|Фото: РМК

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Победитель конкурса рисунков акции "Сад памяти" поедет в Брест

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Теги: конкурс, акция, рисунок, РМК, Брест, сад памяти,



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