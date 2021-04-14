В Челябинске перенесли рассмотрение жалобы на решение суда, отменившего постановление об изменении границ бора

Добавить источник в

Седьмой кассационный суд отложил на 28 мая рассмотрение кассационной жалобы на решение Второго апелляционного суда, признавшего недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил юрист Владимир Казанцев, заседание отложено из-за неявки представителя ЗСО.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 га под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

2 февраля Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Власти Челябинской области заявили, что будут обжаловать решение суда.