12 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП, машина врезалась в столб, (2021) | Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске погиб водитель иномарки, врезавшись в столб

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В Челябинске водитель иномарки врезался в электроопору. От полученных травм мужчина скончался, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла утром 12 апреля на улице Труда напротив дома №174. Водитель Лифан Х60 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. По предварительной информации, мужчине стало плохо.

В результате ДТП водитель скончался. В автомобиле находилась женщина, она госпитализирована в больницу.

ДТП, машина врезалась в столб,(2021)|Фото: ГИБДД Челябинска

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Челябинске погиб водитель иномарки, врезавшись в столб

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Теги: водитель, ДТП, столб,



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