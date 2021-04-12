В Челябинске погиб водитель иномарки, врезавшись в столб

Добавить источник в

В Челябинске водитель иномарки врезался в электроопору. От полученных травм мужчина скончался, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла утром 12 апреля на улице Труда напротив дома №174. Водитель Лифан Х60 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. По предварительной информации, мужчине стало плохо.

В результате ДТП водитель скончался. В автомобиле находилась женщина, она госпитализирована в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.