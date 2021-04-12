12 Апреля 2021
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Политика В России
министр иностранных дел РФ (2018) | Фото:pikabu.ru

Лавров анонсировал переговоры по запрету размещения вооружений в космосе

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Россия выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, который бы запрещал размещать в космосе любые виды вооружений.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, "гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества".

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России, в качестве основы для механизма министр предложил использовать российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.

В конце прошлого года Космическое командование США распространило информацию о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты.

Это может привести к катастрофическим глобальным экономическим последствиям и к загрязнению космоса, считает спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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Лавров анонсировал переговоры по запрету размещения вооружений в космосе

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Теги: космос, оружие, Лавров



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