И.о. главы Перми подал документы на конкурс на должность мэра

Алексей Демкин подал заявку на участие в конкурсе на замещение вакантной должности главы Перми и стал 12 кандидатом, сообщает telegram-канал "За выборы!"

Сейчас он руководит краевой столицей в статусе временно исполняющего полномочия главы города. Его называют основным претендентом на пост мэра.

Ранее о сдаче документов на конкурс сообщили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, общественник Александр Синявский, политолог Виталий Ковин, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, сотрудник "Почта Банка" Евгений Рожков и бывший кандидат в главы Кунгура Андрей Золотарев.

Напомним, конкурс состоится 18 марта, претенденты представят свои программы развития Перми и пройдут собеседование. В итоге конкурсная комиссия выберет двух финалистов, из которых депутаты пермской гордумы выберут нового градоначальника.