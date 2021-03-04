04 Марта 2021
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Общество Крым
Аксенов на стройке в Форосе (2021) | Фото: правительство Крыма

Глава Крыма Аксенов: стройка в Форосе - законна

При строительстве, которое развернулось в парке курортного крымского поселка Форос, на что местные жители пожаловались президенту России Владимиру Путину, не выявлено нарушений, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам "все документы в порядке". "Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет, я вам гарантирую", — заявил он во время встречи с жителями Фороса.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Крыма, Аксёнов подчеркнул, что проход в парк останется открытым, никто не будет ограничивать его посещение. При этом он пообещал разобраться, допускались ли какие-либо нарушения при вырубке деревьев и установке забора строительной площадки.

Аксенов на стройке в Форосе(2021)|Фото: правительство Крыма

Как сообщил на своей странице в Facebook крымский общественник Александр Талипов, "у нас десятки разрушенных и уничтоженных детских лагерей, но зачем-то вместо их восстановления строится новый, вырубая при этом реликтовые деревья. Никто не провел проверки, каким образом участки парка оказались в частной собственности. Никто не разбирался, откуда у какого-то фонда из Татарстана появилось вдруг пожертвования в размере почти 2 млрд руб. на покупку части парка. Никто не разбирается, почему в крымских законах существуют правовые пробелы для застройки ООПТ, я считаю это сделано намеренно", - отметил он.

1 марта жители поселка Форос обратились к Владимиру Путину от имени всего Крыма. В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди просят главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Там началась крупномасштабная застройка, которая предполагает вырубку как минимум сотен зеленых насаждений возрастом более 100 лет.

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Глава Крыма Аксенов: стройка в Форосе - законна

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Теги: Крым, Форос, стройка, экология



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