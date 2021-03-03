Депутата тюменской облдумы Юхневича оштрафовали "за экстремизм" - он не сможет участвовать в выборах

Тобольский городской суд оштрафовал депутата тюменской облдумы Юрия Юхневича, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Политик оштрафован на 1 тыс. руб., сообщает telegram-канал "Тюмень Активная".

"Никогда не верил, что правосудие можно вершить за полдня. Суд длился 8-10 минут, решение было уже готово. Оштрафовали на 1 тыс. руб. Считаю, это политически мотивированное решение, чтобы не допустить меня до выборов. Теперь мне участвовать в них запрещено. Буду обжаловать решение. Доведу, если надо, дело до ЕСПЧ. Теперь стою в одном ряду с Николаем Бондаренко, Сергеем Левченко", - сказал Накануне.RU Юхневич.

Напомним, Юхневича задержали сегодня в Тобольске. Депутату вменили то, что он на своей странице "ВКонтакте" 5 сентября 2020 г. разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002". Сейчас материал со страницы удалён. В КПРФ не исключают, что истинные причины задержания Юхневича связаны со встречей с жителями, которую депутат провел 23 февраля в Тобольске. Полиция пыталась препятствовать ее проведению, хотя площадь является гайд-парком, и проводить публичные мероприятия там можно без согласования.