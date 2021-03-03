Коронавирусом переболел каждый восьмой полицейский в России - Колокольцев

Глава МВД России Владимир Колокольцев сегодня рассказал о цифрах за минувший год, которых достигло его ведомство. На расширенной коллегии МВД он сообщил, что министерству пришлось работать в крайне непростых условиях пандемии.

Вот некоторые цифры, озвученные министром:

- Министерство в 2020 году работало в сложных условиях. Около 80 тыс. сотрудников переболели коронавирусом или каждый восьмой сотрудник.

- Количество убийств сократилось почти в два раза, разбоев, грабежей – почти в три раза.

- Некомплект МВД составляет порядка 70 тыс. человек.

- По итогам 2020 года предоставлено более 81 млн госуслуг. Доля заявлений, поданных в электронном виде, приблизилась к 80%.

- Более 3 млн иностранных граждан в условиях пандемии смогли урегулировать свой правовой статус.

- Заметно выросло предоставление гражданства РФ.

- Резонансных правонарушений не допущено.

- Патрулированием улиц в городах во время пандемии занимались 50 тыс. человек, под контролем находились 13 млн россиян, находящихся на изоляции.

- Опровержения фейковых новостей о коронавирусе оперативно размещались в СМИ и соцсетях, их авторов привлекали к ответственности.

- Участковые выявили почти 75% всех преступлений в быту.

- В населенных пунктах функционирует 330 тыс. камер наблюдения.

- Благодаря поступившим от граждан сообщениям задержано 28 тыс. пьяных водителей.

- Всего раскрыто почти 840 тыс. преступлений.

- Пресечена деятельность около 10 тыс. лидеров и участников преступных групп.

- Преступления в сети составляют до 25% от общего количества. Пандемия стала катализатором в этой сфере.

- Надо страховать вклады россиян за счет банковских организаций от IT-мошенничеств и махинаций.

- Более 5 тыс. человек в министерстве борются с киберпреступностью.

- В 2020 год количество раскрытых IT-преступлений увеличилось в полтора раза.

- Ликвидировано 256 подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, в основном они производили синтетические наркотики.

- Треть экономических преступлений – это деяния в крупном и особо крупном размере.

- Проведено почти 8 тыс. проверок получателей средств госбюджета.

- Зафиксировано 3 тыс. фактов получения взяток.

- Выявлено 500 преступлений экстремистской направленности.

- Роскомнадзор по инициативе МВД заблокировал более 100 тыс. ресурсов.

- Установлено местонахождения 43 тыс. лиц, скрывавшихся от органов, установлено местонахождение 9 тыс. лиц, пропавших без вести.

- Будет расширен список лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, законопроект находится в Госдуме на первом чтении. База генотипов превысила 1 млн.