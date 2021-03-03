Коронавирусом переболел каждый восьмой полицейский в России - Колокольцев
Глава МВД России Владимир Колокольцев сегодня рассказал о цифрах за минувший год, которых достигло его ведомство. На расширенной коллегии МВД он сообщил, что министерству пришлось работать в крайне непростых условиях пандемии.
Вот некоторые цифры, озвученные министром:
- Министерство в 2020 году работало в сложных условиях. Около 80 тыс. сотрудников переболели коронавирусом или каждый восьмой сотрудник.
- Количество убийств сократилось почти в два раза, разбоев, грабежей – почти в три раза.
- Некомплект МВД составляет порядка 70 тыс. человек.
- По итогам 2020 года предоставлено более 81 млн госуслуг. Доля заявлений, поданных в электронном виде, приблизилась к 80%.
- Более 3 млн иностранных граждан в условиях пандемии смогли урегулировать свой правовой статус.
- Заметно выросло предоставление гражданства РФ.
- Резонансных правонарушений не допущено.
- Патрулированием улиц в городах во время пандемии занимались 50 тыс. человек, под контролем находились 13 млн россиян, находящихся на изоляции.
- Опровержения фейковых новостей о коронавирусе оперативно размещались в СМИ и соцсетях, их авторов привлекали к ответственности.
- Участковые выявили почти 75% всех преступлений в быту.
- В населенных пунктах функционирует 330 тыс. камер наблюдения.
- Благодаря поступившим от граждан сообщениям задержано 28 тыс. пьяных водителей.
- Всего раскрыто почти 840 тыс. преступлений.
- Пресечена деятельность около 10 тыс. лидеров и участников преступных групп.
- Преступления в сети составляют до 25% от общего количества. Пандемия стала катализатором в этой сфере.
- Надо страховать вклады россиян за счет банковских организаций от IT-мошенничеств и махинаций.
- Более 5 тыс. человек в министерстве борются с киберпреступностью.
- В 2020 год количество раскрытых IT-преступлений увеличилось в полтора раза.
- Ликвидировано 256 подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, в основном они производили синтетические наркотики.
- Треть экономических преступлений – это деяния в крупном и особо крупном размере.
- Проведено почти 8 тыс. проверок получателей средств госбюджета.
- Зафиксировано 3 тыс. фактов получения взяток.
- Выявлено 500 преступлений экстремистской направленности.
- Роскомнадзор по инициативе МВД заблокировал более 100 тыс. ресурсов.
- Установлено местонахождения 43 тыс. лиц, скрывавшихся от органов, установлено местонахождение 9 тыс. лиц, пропавших без вести.
- Будет расширен список лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, законопроект находится в Госдуме на первом чтении. База генотипов превысила 1 млн.