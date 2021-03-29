Николай Карполь и Сергей Чепиков стали послами ЧМ по волейболу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обсудили ход подготовки к чемпионату мира по волейболу среди мужских команд. Соревнования должны состояться в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, матчи турнира будет принимать Дворец игровых видов спорта, поэтому к ЧМ, а также к грядущей Универсиаде-2023 проводится капитальный ремонт ДИВСа. В настоящий момент уже завершены работы на первом этаже здания, сейчас ведется ремонт кровли блока "Б". В Министерстве спорта России отмечают, что довольны подготовкой Екатеринбурга к мировому первенству.

Главным координатором подготовки турнира назначена заслуженный мастер спорта по волейболу, заслуженный тренер РФ, четырехкратная чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка-1988 и серебряный призер Олимпийских игр-1992, чемпионка мира-1990 Валентина Огиенко. А послами чемпионата мира от Екатеринбурга стали заслуженный тренер СССР и РСФСР, заслуженный работник физической культуры России, Герой Труда РФ, Член волейбольного Зала славы, Лучший тренер 1988 и 1990 годов по версии Международной федерации волейбола, главный тренер клуба "Уралочка-НТМК" Николай Карполь и биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, обладатель Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР, участник шести Олимпийских игр, а ныне депутат Государственной думы Сергей Чепиков.

Кроме этого, в преддверии ЧМ в Екатеринбурге пройдет Тур Трофея – главный кубок соревнований будет выставлен на всеобщее обозрение и с ним можно будет сфотографироваться всем желающим.

Напомним, ранее Международная федерация волейбола представила логотип ЧМ-2022 в Екатеринбурге.