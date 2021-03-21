Экс-кандидат в мэры Перми обжалует выбывание из гонки

Общественник Денис Галицкий будет обжаловать решение суда, подтвердившее законность запрета его участия в "мэрской" гонке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что 12 марта конкурсная комиссия исключила из числа кандидатов на пост главы Перми общественника Дениса Галицкого, политолога Виталия Ковина и специалиста с музыкальным образованием Галину Широкову в связи с тем, что конкурсанты представили неполный пакет документов.

Галицкий обжаловал это решение в суде, который 18 марта подтвердил законность отказа. Теперь общественник будет обжаловать это решение.