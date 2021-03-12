Британская разновидность коронавируса добралась Беларуси

В Беларуси зафиксировали несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса.

Как сообщила заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич, постоянно проводятся исследования по определению мутаций COVID-19, циркулирующего или завозимого на территорию Беларуси.

Первые образцы британской разновидности белорусские специалисты нашли у прибывших из Польши, Украины, Египта, сообщает RT.

Ранее Минск получил от Москвы технологию производства российской вакцины от коронавируса. Об этом стало известно по итогам встречи лидеров двух стран в Сочи.