12 Марта 2021
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Британская разновидность коронавируса добралась Беларуси

В Беларуси зафиксировали несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса.

Как сообщила заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич, постоянно проводятся исследования по определению мутаций COVID-19, циркулирующего или завозимого на территорию Беларуси.

Первые образцы британской разновидности белорусские специалисты нашли у прибывших из Польши, Украины, Египта, сообщает RT.

Ранее Минск получил от Москвы технологию производства российской вакцины от коронавируса. Об этом стало известно по итогам встречи лидеров двух стран в Сочи.

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Британская разновидность коронавируса добралась Беларуси

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Теги: Беларусь, коронавирус



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