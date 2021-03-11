Первый замглавы Минприроды РФ покидает свой пост

Денис Храмов покидает должность первого заместителя главы Министерства природы РФ. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, Храмов написал заявление по собственному желанию.

Напомним, что в 2015 г. Храмов уже уходил из Минприроды РФ, перейдя в "НОВАТЭК". Тогда он занимал должность первого заместителя министра. Однако в 2018 г. он вернулся в ведомство. До этого он также занимал должности директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды (2008-2011 гг.) и заместителя министра (2011-ноябрь 2014 гг.)