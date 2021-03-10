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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2016) | Фото:

В Перми состоялись дебаты кандидатов в главы города

В Перми состоялись дебаты кандидатов в главы города. Участие в них приняли семь из 13 претендентов, передает корреспондент Накануне.RU.

Исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин от участия в дебатах отказался. Врио главы не смог посетить дебаты из-за рабочего графика - в то время, когда планировались дебаты, у него была намечена поездка с губернатором на стройплощадку нового корпуса гимназии №17.

Участниками дебатов стали кандидаты Александр Синявский, Сергей Ухов, Александр Григоренко, Геннадий Сторожев, Виталий Ковин, Денис Галицкий и Александра Гуляева. На первом этапе претенденты представили свою программу развития города, во втором — задавали вопросы своему оппоненту. После этого вопросы смогли задать зрители, пришедшие на мероприятие.

"Ожидал серьезного разговора по наиболее важным городским проблемам. Не очень получилось. Во многом из-за неструктурированности самих дебатов и низких требований к выступлениям. Это было изначально заложено в Положении. "Говори о чем хочешь, главное 3 минуты". К тому же, время на изложение программы было совсем уж маленьким. Вполне можно было увеличить его до 4-5 минут. В итоге, вместо изложения своей программы некоторые кандидаты рассказывали о своих общественных проектах. Другие пересказывали куски программы. Мне пришлось начать изложение программы в начале дебатов, а закончить через полтора часа. Проще было уж увеличить время первой части и сократить последнее выступление. Но несмотря на все это попытка засчитывается. Спасибо организаторам. Публичные дебаты - это нужно и правильно. Надо продолжать практику. Возможно, при этом, стоит переформатировать проект в дебаты по наиболее острым общественно-политическим вопросам Пермского края и России", - прокомментировал мероприятие один из претендентов на должность мэра Александр Григоренко.

Напомним, конкурс состоится 18 марта, претенденты представят свои программы развития Перми и пройдут собеседование. В итоге конкурсная комиссия выберет двух финалистов, из которых депутаты пермской гордумы выберут нового градоначальника.

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В Перми состоялись дебаты кандидатов в главы города

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Теги: конкурс, выборы мэра Перми, дебаты, кандидат



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