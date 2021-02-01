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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры встретится с жителями Ханты-Мансийска

Губернатор Наталья Комарова проведёт онлайн-встречу с жителями Ханты-Мансийска, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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"Обсудим результаты реализации национальных проектов, жилищных программ, состояние и эффективность работы коммунального комплекса муниципалитета", - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

Кроме того, глава города Максим Ряшин, органы власти муниципалитета, специалисты отраслевых департаментов, эксперты и команда губернатора рассмотрят каждое поступившее обращение от жителей Ханты-Мансийска.

Модераторами прямого эфира выступят инициатор общественного городского мероприятия "ПикникХМ", руководитель проекта "Пантомимические игры" Екатерина Азанова, педагог-организатор в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже, режиссёр, руководитель театральной студии "ТЮЗ" Юрий Зайдуллин, журналист, член Общественной палаты Югры, сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Меркушев.

Ханты-Мансийск(2019)|Фото: Накануне.RU

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Губернатор Югры встретится с жителями Ханты-Мансийска

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Теги: Наталья Комарова, Ханты-Мансийск, встреча



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