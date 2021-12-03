03 Декабря 2021
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Общество В России
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

От властей России потребовали "открыть реальную статистику" по ковиду и вакцинам

В сети появилась петиция, адресованная федеральным властям. Ее авторы просят открыть "данные по коронавирусу": статистику по реальной вакцинации, смертности, заболеваемости, побочным эффектам, случаям заражения после прививки и т.д.

Активисты ссылаются на закон "О санитарно-эпидемическом благополучии населения", согласно которому граждане имеют право получать перечисленные данные.

"Закрытость государства существенно затрудняет открытый разговор с теми, кто сомневается в вакцинации. Нам нужны открытые данные, чтобы в заявлениях о сравнении рисков разных событий после вакцинации и при ковиде, о том, что эффективнее — прививаться или не прививаться, — мы могли опираться на конкретные числа, полученные из реальной практики", - говорят авторы петиции.

Примечательно, что среди авторов и подписантов петиции значительное количество врачей, журналистов-популяризаторов доказательной медицины, волонтеров, сторонников вакцинации, так что антиваксерами их не назовешь и при большом желании.

Авторы пишут, что Россия одной из первых начала прививать от ковида, но доля привитых сейчас гораздо меньше, чем в других развитых странах.

"Очевидно, что недоверие людей к вакцинации играет в этом ключевую роль, - пишут авторы петиции. - Доверие строится на открытости, а единственный способ спокойно и аргументировано парировать недостоверные утверждения — это сослаться на официальные или научные данные. В США, Израиле и Европе регулярно публикуется статистика по побочным эффектам, случаям заражения и смерти, в том числе с разбивками по разным вакцинам и возрастным группам. К сожалению, этого нельзя сказать о России".

вакцинация на Западе(2021)|Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

По мнению авторов, статистические данные властями собираются, но не публикуются, хотя у государства полно информационных ресурсов, где бы можно было размещать эту информацию, например, сайт Росстата.

По вакцинам публикация в независимом издании была только у "Спутника", об эффективности "КовиВака" и "ЭпиВакКороны" независимые ресурсы не писали.

"1. Роспотребнадзор собирает, но не публикует статистику по геномам коронавируса и передает в международную базу данных лишь часть сведений о циркулирующих в России вариантах коронавируса.

2. В России собираются данные о вакцинации вне гражданского оборота, но их также нигде нет.

3. В целом нет ни одного официального государственного ресурса, где подробно освещался бы ход вакцинации с опорой на данные.

4. На "Госуслугах" собираются сведения о самочувствии привитых. Они нигде не публикуются.

5. Не публикуются данные о заболеваемости и смертности от ковида, госпитализаций из-за ковида и степени тяжести заболевания в зависимости от следующих факторов: прививочный статус (включая разбивку по конкретным вакцинам), демографические показатели и различные показатели здоровья", - пишут авторы.

Они считают, что в числе данных о ходе пандемии и вакцинации должна быть разбивка по вакцинам, субъектам, различным демографическим показателям, хроническим заболеваниям, состояниям (например, беременность, грудное вскармливание) и прочим факторам, а также различным клиническим исходам (легкое заболевание, госпитализация, размещение в ОРИТ, нахождение на ИВЛ, нахождение на ЭКМО, смерть) и побочным проявлениям после иммунизации.

Теги: вакцинация, статистика, данные, государство, власти



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