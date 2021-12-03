03 Декабря 2021
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Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

На Восточно-Уренгойском месторождении произошел взрыв и пожар

Сегодня на Восточно-Уренгойском месторождении в 35 километрах от Нового Уренгоя произошел взрыв и пожар. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По информации ведомства, взрыв газовоздушной смеси произошел при эксплуатации газоконденсатного резервуарного парка. Есть пострадавший. Природоохранная прокуратура проводит проверку. Сотрудник надзорного ведомства выехал на место происшествия.

"В ходе проверки природоохранная прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов", - говорится в сообщении ведомства.

При наличии оснований органами прокуратуры округа будут приняты меры прокурорского реагирования.

Установкой причин инцидента также займутся Ростехнадзор и Государственная инспекция труда в ЯНАО.

Теги: месторождение, взрыв, пожар, прокуратура



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