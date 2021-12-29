Пожар в ковидной больнице в Красноярске: пять человек пострадали

Пожар произошел в ковидном госпитале в Красноярске. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Речь идет о больнице №20, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Источник "Интерфакса" сообщил о пяти пострадавших, у них ожоги и отравление дымом. О причинах произошедшего пока не сообщается, известно, что пожарным удалось локализовать огонь.

Напомним, на днях пожар произошел в реанимации ковидной больницы в Астрахани. Погибли две пациентки-пенсионерки. Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что огонь возник из-за замыкания в проводке. "Это следствие изношенности той материальной базы, которой сейчас обладают медицинские учреждения", - заявил глава Астраханской области.