24 Декабря 2021
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Происшествия Южный ФО
больничная палата, умер Юрий Киндрат (2018) | Фото: @yurykindrat

Причиной пожара в астраханской больнице, где погибли два пациента, стало замыкание

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух пациенток в реанимационном отделении астраханской областной инфекционной клинической больницы. Следствие подозревает нарушение требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

В первых сообщениях СМИ звучали разные версии причин пожара, в том числе – неисправность кислородного оборудования в ковидном госпитале (оно уже не раз становилось причиной пожаров в больницах для коронавирусных больных). Но в СУ СКР по Астраханской области сообщили, что предварительная причина пожара – замыкание электропроводки в изолированном боксе.

Теги: реанимация, пожар, погибшие, пациенты, уголовное дело



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