Глава Астраханской области назвал причину пожара в ковидной больнице: "Изношенность материальной базы"

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал "изношенность материальной базы" причиной пожара, случившегося на днях в инфекционной больнице. Напомним, тогда погибли две пожилые пациентки, лежавшие в реанимации.

Во время "прямой линии" с жителями региона Бабушкин сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание в системе светильников. Бокс реанимации был оборудован аппаратом ИВЛ, куда подавался кислород, поэтому пламя распространилось моментально.

"Это следствие изношенности той материальной базы, которой сейчас обладают медицинские учреждения. Мы проводим мероприятия, которые помогут устранить проблему, решить стратегические и текущие задачи", - заявил губернатор.