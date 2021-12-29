29 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Миассе больницу обязали выплатить 1 млн рублей женщине, родившей мертвого ребенка

Суд взыскал с городской больницы № 2 Миасса 1 млн рублей в пользу женщины, родившей мертвого ребенка.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда, женщина состояла на учете по беременности в женской консультации больницы. Врач-гинеколог знал о риске возникновения между матерью и плодом резус конфликта, который незаметно для пациентки стал развиваться на позднем сроке ее беременности. Это показал очередной анализ крови. Однако врач сообщила об этом женщине только спустя несколько дней, заверив, что на данном сроке это не страшно. Врач дала женщине направление для повторной сдачи анализов, но не назначила другие исследования.

Через неделю женщина приехала на роды в Челябинский областной перинатальный центр. В приемном покое врач обнаружил, что сердцебиение ребенка не прослушивается. Гибель плода подтвердил врач на УЗИ. Женщине объяснили, что ее поздно отправили в перинатальный центр, кроме того, ей должны были рекомендовать поставить инъекцию иммуноглобулина, чтобы провести иммунную профилактику возможного резус конфликта между матерью и ребенком.

В результате женщина родила мертвую девочку. Она считает, что ребенок погиб из-за допущенных врачом дефектов оказания медицинской помощи.

Женщина обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Суд требования удовлетворил.

Теги: больница, ребенок, суд,



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