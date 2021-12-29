29 Декабря 2021
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Экономика В России
ОСАГО, полисы, подделка, полиция (2017) | Фото: ГУ МВД по Челябинской области

ОСАГО может подорожать до 60%

Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут сказаться на стоимости полиса ОСАГО, который вырастит в цене до 60% для некоторых потребителей.

Как сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. руб. Игроки рынка и Банк России поддержали инициативу Министерства финансов. Как считает эксперт, проект закона может появиться в I квартале 2022 года, а предложение регулятора по расширению тарифов примут в ближайшее время.

Как отметил глава ВСС, в предстоящем году ожидает роста рынка страхования на 5–8%, активного развития хэджирования экологических рисков и киберрисков, выхода на маркетплейсы и появления упрощенных продуктов по инвестиционному страхованию для неквалифицированных инвесторов, пишут "Известия".

Ранее Центробанк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО. Как считает регулятор, за уведомление об автоаварии должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД.

Теги: ОСАГО, страхование, автомобилисты



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Ранее 22.12.2021 03:05 Мск ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в авариях


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