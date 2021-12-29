ОСАГО может подорожать до 60%

Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут сказаться на стоимости полиса ОСАГО, который вырастит в цене до 60% для некоторых потребителей.

Как сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. руб. Игроки рынка и Банк России поддержали инициативу Министерства финансов. Как считает эксперт, проект закона может появиться в I квартале 2022 года, а предложение регулятора по расширению тарифов примут в ближайшее время.

Как отметил глава ВСС, в предстоящем году ожидает роста рынка страхования на 5–8%, активного развития хэджирования экологических рисков и киберрисков, выхода на маркетплейсы и появления упрощенных продуктов по инвестиционному страхованию для неквалифицированных инвесторов, пишут "Известия".

Ранее Центробанк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО. Как считает регулятор, за уведомление об автоаварии должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД.