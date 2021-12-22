22 Декабря 2021
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Экономика В России
ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

СМИ: ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в авариях

Министерство финансов договорилось с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации. В окончательную редакцию проекта закона планируется внести два предложения, которые были в целом согласованы на совещании в министерстве 17 декабря с участие представителей Центробанка России, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса.

Первая инициатива предполагает повышение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в четыре раза с 500 тыс. до 2 млн руб. Таким образом, планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков. Сейчас пострадавшему в результате аварии с общественным транспортом выплачивают до 2 млн руб., а при аварии с обычным авто –500 тыс. руб.

Вторая инициатива запрещает страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт. В настоящее время страховщики могут выплатить автовладельцам возмещение либо обеспечить восстановление поврежденного авто. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО.

Как сообщил представитель Банка России, руководство регулятора обсудило инициативы с представителями страхового сообщества. По мнению ЦБ РФ, изменения нужно проводить поэтапно, оценивая их влияние на стоимость страховки, пишут "Ведомости".

Ранее Центробанк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО.

Как считает регулятор, за уведомление об автоаварии должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД.

Теги: ОСАГО, ДТП, аварии, страхование



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