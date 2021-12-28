28 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске УФАС приостановило аукцион на строительство дороги за 820 млн рублей

В УФАС поступила жалоба на аукцион по строительству дороги в Челябинске. Закупка приостановлена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет об аукционе на выполнение работ по строительству автодороги по улице Бейвеля от улицы Салавата Юлаева до микрорайона № 47. Начальная цена контракта составляет 820 млн рублей. Заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства города.

Жалоба в УФАС поступила от компании "Норма". Заявитель указывает на нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона. Рассмотрение жалобы назначено на 29 декабря.

Теги: УФАС, жалоба, аукцион,



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