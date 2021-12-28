Долги перед работниками "Метростроя" в Петербурге закроют до конца года, - Смольный

28 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Санкт-Петербург
строительство метро Метрострой-ПТС станция Чкаловская (2009) | Фото:Накануне.RU

Долги перед работниками "Метростроя" в Петербурге закроют до конца года, - Смольный

В Смольном пообещали, что задолженность по зарплате и отпускам перед сотрудникам ОАО "Метрострой", который ранее судом был признан банкротом, будет выплачена в полном объеме до конца года.

Общая сумма задолженности составляет 470 млн рублей, включая налоговые отчисления, пишет Regnum.

24 декабря «Метрострой» получил первый транш авансовых платежей от АО "Метрострой Северной Столицы" (АО МССС) в размере 270 млн рублей в рамках долгосрочного договора аренды за оборудование. Это позволило конкурсному управляющему перечислить средства на банковские карты сотрудников компании.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, второй транш проведут 28 декабря.

Напомним, группа рабочих собралась возле Смольного 29 ноября. Люди требовали погашения долгов по зарплате. Тысячи работников не получили положенных денег за сентябрь и часть октября.

Метростроевцы дали понять, что если с ними вовремя не рассчитаются, то дело дойдет до суда. Бывший депутат ЗакСа Петербурга, претендент на должность омбудсмена Надежда Тихонова ранее направила письмо в прокуратуру. Она просит надзорное ведомство вмешаться в ситуацию.

Теги: метрострой, долги по зарплате



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9657

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети