Долги перед работниками "Метростроя" в Петербурге закроют до конца года, - Смольный

В Смольном пообещали, что задолженность по зарплате и отпускам перед сотрудникам ОАО "Метрострой", который ранее судом был признан банкротом, будет выплачена в полном объеме до конца года.

Общая сумма задолженности составляет 470 млн рублей, включая налоговые отчисления, пишет Regnum.

24 декабря «Метрострой» получил первый транш авансовых платежей от АО "Метрострой Северной Столицы" (АО МССС) в размере 270 млн рублей в рамках долгосрочного договора аренды за оборудование. Это позволило конкурсному управляющему перечислить средства на банковские карты сотрудников компании.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, второй транш проведут 28 декабря.

Напомним, группа рабочих собралась возле Смольного 29 ноября. Люди требовали погашения долгов по зарплате. Тысячи работников не получили положенных денег за сентябрь и часть октября.

Метростроевцы дали понять, что если с ними вовремя не рассчитаются, то дело дойдет до суда. Бывший депутат ЗакСа Петербурга, претендент на должность омбудсмена Надежда Тихонова ранее направила письмо в прокуратуру. Она просит надзорное ведомство вмешаться в ситуацию.