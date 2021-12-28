Спикер ЗакСО: меня огорчает позиция коммунистов - они голосуют против

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о первых месяцах работы парламента нового созыва.

Напомним, в сентябре региональный избирком утвердил состав ЗакСО: в него вошли 50 депутатов, в том числе 21 новый народный избранник.

Как рассказала Бабушкина на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, вновь избранные депутаты "пришли работать серьезно". Особенно она отметила парламентариев, представляющих "Единую Россию", которые, по ее словам, "активно включились в процесс".

"Я не могу сказать, кто бы не имел желания работать. Но меня огорчает позиция коммунистов - они выработали для себя голосовать против. Но когда голосуют так, то должны высказывать аргументы. А им поступает сверху команда и они голосуют против, вместо того, чтобы поддержать те вопросы, которые максимально удалось бы решать. Но они выбрали такую позицию", - заявила спикер, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Что касается остальных партий, по словам Людмилы Бабушкиной, они хорошо проявили себя в первые месяцы работы нового созыва.

Напомним, также сегодня председатель заксобрания объяснила низкие цены в столовой свердловского парламента.