28 Декабря 2021
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Росстат оценил число россиян с зарплатой ниже МРОТ

Зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают 2,5% работников в России, что составляет около 690 тыс. человек, занятых на крупных и средних предприятиях.

В 2021 году МРОТ составляет 12 тыс. 792 руб. Наименьшая доля населения, зарабатывающая столько и ниже, проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, наибольшая — в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. 

Основная причина такого положения дел - неполная занятость, сообщает Росстат. Там отметили, что нарушения законодательства при оплате труда возможны у 0,2% из этих 2,5%.

Согласно Трудовому кодексу, зарплата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть меньше МРОТ

Регионы с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ - Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край (во всех — около нуля), а также Ямало-Ненецкий (0,3%) и Ханты-Мансийский автономные округа (0,4%).

Наибольшая доля наблюдается в регионах Северного Кавказа: в Дагестане (13,7%), Северной Осетии (10,8%), Карачаево-Черкесии (10,3%), Ингушетии (9%) и Кабардино-Балкарии (8,3%), пишут "Известия".

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда.

МРОТ с 1 января 2022 г. вырастет до 13 тыс. 890 руб. На увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума потребуется 30 млрд руб.

Теги: Росстат, МРОТ



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