Два трамвая загорелись на остановке в Магнитогорске

В Магнитогорске на остановке сгорели два трамвая. В результате инцидента никто не пострадал, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС сообщили, что возгорание произошло на остановке "Полевая" вечером 26 декабря. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 12 человек и 3 единицы техники.

Очевидцы рассказали, что сначала загорелся один трамвай, а после пламя перекинулось на второй, следовавший в обратном направлении. Все пассажиры успели выйти из вагонов. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки двигателя.