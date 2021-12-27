27 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
крематорий, отходы (2019) | Фото:СУ СК России по Курганской области

Прокуратура заявила о незаконности работы скандального крематория в Нижнем Тагиле

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проверки заявила о незаконной деятельности крематория, расположенного по ул. Трикотажников в Нижнем Тагиле. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, участок расположен на территориальное зоне П-2 – зона производственно-коммунальных объектов. При этом, вид использования земельного участка - ритуальная деятельность - не предусмотрен в качестве разрешенных на нем.

Напомним, что земельный участок принадлежит на праве собственности физическому лицу, а кремационное оборудование эксплуатируется ООО "Альянс". Ранее жители города неоднократно жаловались на работу крематория, однако компания не прекращала свою работу.

"Использование собственниками и ООО "Альянс" здания и земельного участка для кремации без разрешительной документации создают реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, вызвало большой общественный резонанс и социальную напряженность у населения, проживающего в районе расположения указанного объекта. Таким образом, использование земельного участка в целях эксплуатации на нем крематория в силу ст. 7 Земельного кодекса РФ является нецелевым, а также нарушающим требования ст. ст. 4, 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", - заявили в прокуратуре.

Помимо этого у собственника здания и земельного участка, а также у ООО "Альянс" отсутствуют разработанные и согласованные нормативы допустимых выбросов, проект санитарно-защитной зоны. Природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с исковым заявлением о запрете собственнику и ООО "Альянс" использовать земельный участок и расположенное на нем нежилое здание в качестве крематория.

Более того, в суд также поданы заявления о перекрытии поставки газа для прекращения функционирования кремационного оборудования. Суд должен запретить передачу во владение и пользование земельного участка и нежилого здания в пользу иных лиц, а также запретить совершать действия по государственной регистрации перехода и прекращения права собственности на указанные объекты недвижимости, в которых расположен крематорий.

Результаты рассмотрения иска и заявлений о принятии судом обеспечительных мер находятся на контроле прокуратуры.

Теги: крематорий, Нижний Тагил, суд, закрытие



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