Родители девятилетней девочки-студентки психфака в МГУ ответили на предложение остановить учебу их дочери

Родители девятилетней студентки-МГУ резко отреагировали на заявление члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, вице-президента Российского общества психологов Александра Асмолова, сообщает РЕН-ТВ.

Мать девочки поинтересовалась всем ли детям, которых травят в образовательных учреждениях за то, что они отличаются, Асмолов советует уйти из них. А отец маленькой студентки и вовсе заявил, что делать подобные высказывания член СПЧ не имеет права и призвал комиссию по этике дать оценку его действиям.

"С точки зрения действующего законодательства [академик] Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того, что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично. <...> Нарушение неприкосновенности личной жизни, и самое главное, что любые диагнозы, любые заключения возможны только после соответствующей процедуры, а не потому, что он Асмолов", - сказал он, добавив, что для объективности заявлений Асмолов должен был связаться с ними, однако не сделал этого.

Поэтому, по словам отца девятилетней студентки, этот комментарий не имеет никакого отношения к действительности.

Напомним, случай с поступлением в университет 9-летней москвички, сдавшей ЕГЭ, широко обсуждался в СМИ в начале учебного года. На бюджет девочка не поступила – ей не хватило баллов, набранных на ЕГЭ. Но родители нашли деньги на платное обучение.

На лекции девочка начала ходить вместе с отцом, у которого помимо старшей дочери-студентки еще пятеро детей. Впрочем, надолго поездки в университет его не отвлекают: как оказалось, первокурсники посещают МГУ всего два раза в неделю – в среду и субботу. Очные занятия идут только по математике, введению в психологию и анатомии центральной нервной системы. Остальные дни первый курс учится дистанционно.

На этой неделе стало известно, что отец 9-летней девочки-"вундеркинда", ввязался в потасовку с охраной факультета. Девочка в этот момент находилась рядом. Ее отец пытался пройти через пункт охраны для разбирательств с преподавателями ребенка. Сообщается также, что у него возник конфликт с заведующим кафедрой.

На место была вызвана полиция. О намерении вызвать ее кричал и сам Тепляков во время потасовки.

Сегодня в СМИ появилось заявление Александра Асмолова, о необходимости приостановить процесс обучения в МГУ для девятилетней девочки. По его мнению, подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития девочки.