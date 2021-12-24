Вопрос о приостановке работы Свердловского ВООПИК могут решить в феврале

Центральный аппарат Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) не принимал решения о приостановке деятельности Свердловского отделения. Но этот вопрос могут рассмотреть уже в следующем году.

Сегодня СМИ сообщили, что в Москве якобы решили приостановить работу Свердловского ВООПИК из-за сноса исторических построек в Екатеринбурге: утверждалось, что "отделение поддерживало уничтожение исторической среды". Однако председатель регионального отделения Людмила Михайлова в разговоре с Накануне.RU это опровергла. По ее словам, они продолжают работать и никаких документов о приостановке не получали.

"Нас должны были информировать, на каком основании и как приостановили. Нам об этом решении ничего не известно. Мы как работали, так и работаем. Если будет приостановлена деятельность - из центрального совета придет какое-то ЦУ, и оно обязательно должно быть обосновано. Поживем - увидим. Все отчеты мы посылаем, все что надо делаем. Как у председателя, у меня нет никакой информации об этом, а думаю, нас в первую очередь должны были информировать, если бы что-то решили", - рассказала Михайлова.

Также сообщения о приостановке деятельности на Урале опровергли и в Москве.

"Что-то пишут - пусть пишут. Это слух, вопрос может быть рассмотрен в феврале. Мы не имеем права говорить о том, что пока еще не решено центральным советом президиума", - сообщили Накануне.RU в приемной центрального совета.

Напомним, только минувшей осенью в Екатеринбурге снесли целый ряд старинных построек. Речь идет об аэровокзале "Уктус", старинном флигеле в центре города и усадьбе ротмистра Переяславцева. А чуть раньше в уральской столице обрушилась часть усадьбы купца Ваганова.

После этого свердловские промышленники предложили создать нормы, позволяющие сохранять здания-памятники. По мнению генерального директора компании "Атомстройкомплекс", заслуженного строителя России Валерия Ананьева, в этой ситуации "нужны правила игры, понятные всем".