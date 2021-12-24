Челябинский облсуд в январе рассмотрит жалобу на решение суда о взыскании 2,1 млн рублей с участников несанкционированных акций

Челябинский областной суд назначил на 25 января рассмотрение апелляционной жалобы на решение Центрального районного суда, взыскавшего с участников несанкционированных шествий ущерб в размере 2,1 млн рублей по иску регионального ГУ МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ответчиками выступают: Артем Яумбаев, Александр Копьев, Мария Макарова, Олег Шамбуров и Павел Струнин. По мнению истца, именно они являются организаторами незаконных шествий поддержу Навального 23 и 31 января в Челябинске. Истец просил взыскать солидарно с ответчиков в пользу регионального ГУ МВД затраты на выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени и расходы на ГСМ.

5 октября Центральный районный суд удовлетворил иск областного ГУ МВД и постановил взыскать с участников несанкционированных шествий 2,18 млн рублей.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске прошли несогласованные акции сторонников Навального. После акций протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). В декабре уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.