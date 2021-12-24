24 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
дороги, снег, уборка дорог, снегоуборочная техника, (2016) | Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинской области общественники просят наказать подрядчика за некачественное содержание трассы М-5

В Челябинской области активисты ОНФ требует привлечь к ответственности виновных в некачественном содержании трассы М-5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

По словам общественников, с начала зимнего сезона на трассе регулярно происходят ДТП, в том числе с летальными исходами, и возникают многочасовые заторы. По их мнению, это происходит из-за некачественного содержания участка дороги.

Обслуживание трассы в регионе занимается компания "УралАвтодор" по госконтракту на 2,6 млрд рублей. Подрядчика регулярно штрафуют за неисполнение требований заказчика.

"Всего таких штрафов, по данным ФКУ Упрдор "Южный Урал", выставлено на 27 млн руб. Однако контрактом предусмотрены более серьезные санкции: от шести миллионов рублей за каждое нарушение непосредственно в исполнении работ подрядчиком и штрафы за каждое ДТП, произошедшее по вине исполнителя, не обеспечившего безопасное состояние дороги", - отмечают в ОНФ.

Общественники просят ФКУ Упрдор "Южный Урал" применить к компании полный объем допустимых санкций и рассмотреть вопрос о расторжении госконтракта. Обращение также направлено в прокуратуру с просьбой проверить подрядчика и качество контроля за его работой.

Теги: М-5, трасса, содержание, госконтракт,



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