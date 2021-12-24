Глава Сургута исполнил желания трёх маленьких горожан

Мэр Сургута Андрей Филатов поучаствовал в акции "Ёлка желаний", которая проходит по всей Югре в рамках новогодней "недели добра", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он подарил трём маленьким горожанам шведскую стенку, куклу с большим домом, комбинезон для прогулок.

"Давайте сделаем как можно больше добра в уходящем году. Окажем тем, кто рядом, свою помощь, дадим поддержку, поделимся с окружающими людьми тёплом и радостью праздника", - написал Филатов в Instagram.