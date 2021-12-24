Салливан не исключил, что переговоры по гарантиям безопасности с РФ пройдут в январе

США совместно с Североатлантическим альянсом (НАТО) готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, однако Вашингтон не может сразу подписать соответствующие российские документы, заявил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, США на переговорах с РФ не пойдут на компромисс в вопросах отношений с союзниками по НАТО. "Есть ряд базовых принципов, обсуждать которые мы не готовы", - заявил он.

Кроме того, добавил Салливан, переговоры с российскими властями будут наиболее эффективны при деэскалации на Украине. Американский посол пояснил, что под этим словом подразумевает ряд действий, включая отвод российских войск от украинской границы.

По его словам, " госсекретарь (Энтони) Блинкен сказал, что мы не собираемся вести касающиеся безопасности Украины переговоры, на которых не была бы представлена сама Украина".

Также Вашингтон не намерен "вести дискуссии о безопасности наших союзников по НАТО без их участия".

Салливан сообщил, что в США рассчитывают начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности в январе, но конкретизировать точную дату пока не готовы.

Ранее СМИ сообщили, что у стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Россией о ее предложениях по гарантиям безопасности.По информации издания Financial Times, союзники по НАТО считают, что переговоры с Россией нужны, а военные хотят избежать прямого отказа от предложения Москвы и усиления конфронтации. Но при этом предложения Москвы считаются неприемлемыми.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии.