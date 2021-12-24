Прокуратура внезапно отозвала требование об аресте Дмитрия Манжелея

Заседание Мосгорсуда по делу Дмитрия Манжелея накануне не состоялось. Главу аппарата совета депутатов района Щукино обвиняли в незаконной сдаче в аренду служебного автомобиля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Тушинский суд, рассматривавший дело в первой инстанции, отказал в заключении Дмитрия Манжелея под стражу, посчитав ходатайство следствия необоснованным. Прокуратура подала апелляцию, которую затем сама же неожиданно отозвала.

"Прокуратура отозвала свою апелляцию и суд не состоялся. Понятия не имею, что "расследовали" господа следователи все предыдущие месяцы, но только ко второму (!) суду они узнали, что папа состоит в избирательной комиссии и является членом УИК с правом решающего голоса, а значит, все предыдущие действия формально незаконны - от возбуждения дела до содержания папы в изоляторе", - сообщила Елена Манжелей, дочь подозреваемого (на фото превью).

"Я убеждена, что неожиданное прозрение вызвано, в том числе, общественным вниманием, за что я не устану благодарить каждого, кто распространял информацию о деле. Это небольшая передышка, и неизвестно, что будет дальше - начнется дело по-новой или от нас, наконец, отстанут, но, похоже, моя семья встретит Новый год в полном составе", - отмечает она.

Как сообщало Накануне.RU, уголовное преследование Дмитрия Манжелея может быть элементом давления на экс-главу Щукинского совета депутатов, члена КПРФ Андрея Гребенника.