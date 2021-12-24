Прокуратура внезапно отозвала требование об аресте Дмитрия Манжелея

24 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Московская область
Елена Манжелей, Свободу Манжелею (2021) | Фото: скриншот видеообращения

Прокуратура внезапно отозвала требование об аресте Дмитрия Манжелея

Заседание Мосгорсуда по делу Дмитрия Манжелея накануне не состоялось. Главу аппарата совета депутатов района Щукино обвиняли в незаконной сдаче в аренду служебного автомобиля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Тушинский суд, рассматривавший дело в первой инстанции, отказал в заключении Дмитрия Манжелея под стражу, посчитав ходатайство следствия необоснованным. Прокуратура подала апелляцию, которую затем сама же неожиданно отозвала.

"Прокуратура отозвала свою апелляцию и суд не состоялся. Понятия не имею, что "расследовали" господа следователи все предыдущие месяцы, но только ко второму (!) суду они узнали, что папа состоит в избирательной комиссии и является членом УИК с правом решающего голоса, а значит, все предыдущие действия формально незаконны - от возбуждения дела до содержания папы в изоляторе", - сообщила Елена Манжелей, дочь подозреваемого (на фото превью).

"Я убеждена, что неожиданное прозрение вызвано, в том числе, общественным вниманием, за что я не устану благодарить каждого, кто распространял информацию о деле. Это небольшая передышка, и неизвестно, что будет дальше - начнется дело по-новой или от нас, наконец, отстанут, но, похоже, моя семья встретит Новый год в полном составе", - отмечает она.

Как сообщало Накануне.RU, уголовное преследование Дмитрия Манжелея может быть элементом давления на экс-главу Щукинского совета депутатов, члена КПРФ Андрея Гребенника.

Теги: Прокуратура Манжелей, Гребенник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.12.2021 08:49 Мск Выбивают показания на оппозиционера? КПРФ заявила о "давлении силовиков" в Щукино


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9403

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети