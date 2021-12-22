22 Декабря 2021
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Политика Московская область
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

Выбивают показания на оппозиционера? КПРФ заявила о "давлении силовиков" в Щукино

СК возбудил дело по ч.3 ст.285 УК РФ в отношении главы аппарата совета депутатов района Щукино Дмитрия Манжелея. По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Поводом для преследования стала сдача в аренду служебного авто. По мнению следствия, Манжелей незаконно получал 50 тыс. руб. в месяц за машину, которую Совет депутатов якобы не использовал.

Тушинский суд отказал следствию в заключении Манжелея под стражу, назвав ходатайство следствия необоснованным, однако в четверг в Мосгорсуде должна рассматриваться апелляция обвинения.

С видеообращением выступила дочь Дмитрия Манжелея Елена, опасающаяся, что в СИЗО отца могут принудить к даче ложных показаний. Елена Манжелей считает, что основная цель силовиков - бывший уже глава Щукинского совета депутатов, коммунист Андрей Гребенник, а уголовное дело против Дмитрия Манжелея - это, вероятно, лишь инструмент для давления на несговорчивого оппозиционера.

Елена Манжелей, Свободу Манжелею(2021)|Фото: скриншот видеообращения

"Не придумали, в чём уличить неугодного депутата Гребенника. Папа три года проработал в аппарате Щукинского муниципалитета. Это была обычная административная должность, а главой совета депутатов был коммунист Гребенник. Якобы урегулирование предлагают за обличение оппозиционного депутата. В чём его обличать — будете придумывать вы, следствие даже не найдёт фактуры для дела?" — заявила она.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своём телеграм-канале назвал происходящее "силовым беспределом в отношении партии".

Теги: Щукино, Манжелей, Гребенник, Обухов



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