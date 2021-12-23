Оперштаб объяснил выдачу бланков согласия на covid-вакцинацию уральских школьников

Оперативный штаб Свердловской области объяснил откуда взялись бланки согласия на вакцинацию школьников и что с ними делать.

Напомним, что с недавнего времени родители школьников начали получать бланки в которых предлагается согласиться или отказаться от вакцинации ребенка против коронавирусной инфекции. Исходя из текста в уведомлении, прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак М" школьникам начнут ставить уже в январе следующего года. Однако в оперштабе Накануне.RU сообщили, что вакцина для профилактики COVID-19 среди подростков в регион пока не поступала, а бланки служат только для подсчета потенциальных получателей вакцины.

"В данном случае конкретная больница – по аналогии с процедурой подготовки к вакцинации против сезонного гриппа – начала работу, призванную уточнить число потенциальных получателей вакцины на закрепленной за ней территории. Отметим, что сам по себе сбор согласий лишний раз свидетельствует о том, что одним из основополагающих принципов вакцинопрофилактики является ее добровольность. В ситуации с несовершеннолетними решение, как правило, принимают их родители или законные представители", - пояснили в оперштабе.

Напомним, 7 декабря стало известно, что школьников Екатеринбурга могут начать прививать от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом заявил начальник городского департамента образования Константин Шевченко. По его словам, речь идет о детях старше 12 лет. Сovid-вакцинация может быть включена в календарь обязательных прививок, детей хотят прививать "прямо в школах". После этого на протестную акцию собралось порядка 300 горожан, выступающих против QR-кодов и вакцинации детей.